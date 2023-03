EVENTO – “A PRINCESS DREAM” – VILLA BOTTINI – 11 E 12 MARZO

L’evento dedicato alle principesse delle fiabe e delle favole più belle L’11 e il 12 Marzo a Villa Bottini, torna “A Princess Dream”



Dalla caccia al tesoro, alla Bibbidi Bobbidi Boutique, dai laboratori al gran ballo di Primavera.

Torna a Villa Bottini, Lucca, la 3° edizione di “A Princess Dream” nella sua versione primaverile. Un evento con le principesse delle fiabe e delle favole più belle dove i protagonisti sonoi bambini e le loro famiglie! Un momento dedicato alla magia e alla fantasia, con tante attività pratiche, creative, ludiche e didattiche.

Un percorso itinerante con diversi “punti focali”, come la “Bibbidi Bobbidi Boutique”, dove le bambine saranno vestite dalle principesse con il costume che hanno portato, alla “caccia al tesoro” ricca di indizi divertenti che coinvolgerà adulti e bambini.

Si prosegue con il “laboratorio di intreccio”, durante il quale le principesse insegneranno ai presenti come creare una corona di fiori, per concludere con il nuovo “Gran Ballo di Primavera”, un momento magico e coinvolgente per tutta la famiglia.

L’evento ideato da Conexo Aps e Incanto Party, è a prenotazione e suddiviso in 5 turni,della durata di circa 2 ore ciascuno.

