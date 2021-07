Eventi: shooting night a Pietrasanta con Miss Blumare 2021, la moda incontra la pop-art di Veneziano. Appuntamento lunedì 19 luglio dalle 19.00 in poi

La moda incontra l’arte nel centro storico di Pietrasanta (Lu). La capitale internazionale della scultura e della lavorazione del marmo e del bronzo ospita lunedì 19 luglio, dal tardo pomeriggio fino alla prima serata, il contest “Miss Blumare 2021”, il celebre concorso nazionale che ogni anno coinvolge decine di migliaia di ragazze in tutta Italia. L’evento è organizzato dall’agenza Arte&Moda di Massa con il supporto del Comune di Pietrasanta.

Una ventina di giovani modelle prenderanno parte, a partire dalle ore 19.00, ad uno speciale shooting fotografico che coinvolgerà le opere della mostra dell’estate The Blue Banana” di e Giuseppe Veneziano oltre alla scalinata del Chiostro di S.Agostino. Le modelle indosseranno degli abiti d’eccezione realizzati da due stiliste emergenti del territorio, la versiliese Susanna Silicani e la carrarina Rimma Golovina, e saranno immortalate da fotografi professionisti in pose coreografiche intorno alle sculture dell’artista pop italiano. Durante gli scatti le ragazze saranno votate da una apposita giuria tecnica che decreterà la migliore che saprà coniugare al meglio moda, arte e bellezza.

L’evento avrà il suo epilogo di bellezza intorno alle ore 21.00 sulle scalinate del Chiostro dove le modelle sfileranno in un breve défilé presentando gli abiti delle due stiliste, fino alla premiazione del concorso. La prima classificata potrà accedere alle finali regionali di Miss Blumare 2021: in palio un posto alle finali nazionali che si terranno ad ottobre in una crociera evento a bordo di Msc Seashore, l’ultima ammiraglia della compagnia appena inaugurata.