Eventi: rivisto il calendario delle manifestazioni primaverili. Enolia, incontri sulla filosofia e “Al Mediceo come al Metropolitan” sospesi. La prossima settimana un tavolo sugli eventi estivi. I risparmi andranno a vantaggio della collettività

La Fondazione Terre Medicee rivede il calendario delle manifestazioni primaverili. Una decisione imposta dal perdurare delle misure restrittive adottate dal Governo per limitare il contagio epidemico in Italia. Sospesa, quindi, la ventunesima edizione di Enolia, già annunciata per i prossimi 25 e 26 aprile.

Rimandate a data da destinarsi iniziative quali gli incontri sulla filosofia promossi dal Circolo culturale “Sirio Giannini” e l’evento “Al Mediceo come al Metropolitan” organizzato dalla stessa Fondazione in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Seravezza.

«Un passaggio che, seppur obbligato, facciamo davvero a malincuore, perché si tratta di manifestazioni di successo e caratterizzanti la nostra offerta culturale», dice l’assessore alla promozione e valorizzazione del territorio Giacomo Genovesi. «D’accordo con il patron Gabriele Ghirlanda stiamo valutando la possibilità di proporre Enolia in una nuova veste nel corso dell’estate, se ciò sarà possibile. Nei prossimi giorni, sia come Fondazione sia come Assessorato, avvieremo una riflessione anche sui programmi dell’estate e dell’autunno. Inizieremo con la convocazione di un tavolo di lavoro con tutti i partner e gli organizzatori dei vari eventi, innanzitutto per raccogliere da loro loro indicazioni, orientamenti ed esigenze».