Eventi per illustrare come ottenere le risorse stanziate dalla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest presso le sedi di Carrara, Lucca e Pisa

La Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest presenta i nuovi bandi destinati a tutte le imprese della provincia di Lucca, Massa Carra e Pisa.

Viareggio, 5 giugno 2023 – Domani 6 giugno alle ore 15:00 presso la sede di Carrara della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest saranno presentati i tre bandi voucher in uscita finalizzati a sostenere le imprese nella transizione digitale, ecologica e nella sicurezza e promuovere la partecipazione a fiere internazionali. L’ente camerale ha stanziato risorse per oltre un milione e mezzo di euro a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici operanti nelle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa.

I bandi presentati sono: il Bando Voucher transizione digitale ed ecologica e per sistemi di sicurezza, per il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione e sicurezza; il Bando per la concessione di voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di gestione certificati, con contributi a fondo perduto per le imprese che vogliono adottare sistemi di gestione certificati; il Bando per la concessione di voucher per la partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero, che sostiene la partecipazione autonoma delle PMI a fiere internazionali in Italia e all’estero.

I fondi stanziati rappresentano un importante investimento nella crescita e nell’innovazione del tessuto imprenditoriale delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa. Per fornire i dettagli e le informazioni tecniche sulle misure, la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest organizza tre appuntamenti in presenza presso le sue sedi. Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario:

martedì 6 giugno , dalle 15.00 alle 17.00, presso la sede di Carrara della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest nella Sala Rossa.

, dalle 15.00 alle 17.00, presso la sede di della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest nella Sala Rossa. mercoledì 7 giugno , dalle 15.00 alle 17.00, presso la sede di Lucca della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest nella Sala Dell’Oro.

, dalle 15.00 alle 17.00, presso la sede di della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest nella Sala Dell’Oro. giovedì 8 giugno, dalle 15.00 alle 17.00, presso la sede di Pisa della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest nell’Auditorium Rino Ricci.

In occasione degli eventi sarà presentato Punto Idea Sì, servizio informativo dedicato alle imprese e agli aspiranti imprenditori, pensato per lo sviluppo, l’orientamento e la sostenibilità delle imprese, che offre una consulenza specializzata e servizi mirati in materia di innovazione e digitale, energia e ambiente e sviluppo imprenditoriale. Il personale della Camera di Commercio fornirà una prima assistenza, mentre una successiva consulenza specialistica sarà offerta dagli esperti di Fondazione ISI.

Per partecipare agli eventi compilare il form di iscrizione sul sito tno.camcom.it.