Eventi da Sabato 4 a Domenica 12 Settembre IN GARFAGNANA

Eventi da Sabato 4 a Domenica 12 Settembre

Events September 4 – 12

sabato 4 saturday

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – La via del Cagio, by Garfagnana Experience

FABBRICHE DI VALLICO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Canyoning al Rio Selvano by Garfagnana Experience FORNOVOLASCO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Speleogita alla tana che urla by Garfagnana Experience CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Garfagnana E-bike Experience by Garfagnana Experience PIEVE SAN LORENZO (MINUCCIANO) – Acqua che sale, acqua che scende by BoscoAperto SALA SUFFREDINI (CASTELNUOVO DI GARFAGNANA) – Oltremoda 2021 orario 17-19 e 20.30-23 EX PISTA DI PATTINAGGIO (CASTELNUOVO DI GARF) – Presentazione libro “In fondo basta una parola” 17.00 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Fiera del formaggio Garfagnino e mercato garfagnino dalle 9.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Il circo e la luna dalle ore 17.30

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 SILLICO (PIEVE FOSCIANA) – Mostra di pittura Gino Bertoncini “La necessità del visibile” 16-18 SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”

domenica 5 sunday

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – La via del pane, by Garfagnana Experience

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Garfagnana E-bike Experience by Garfagnana Experience FABBRICHE DI VALLICO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Canyoning al Rio Selvano by Garfagnana Experience FORNOVOLASCO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Altelena del Monte Forato by Garfagnana Guide FORNOVOLASCO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Speleogita alla tana che urla by Garfagnana Experience GARFAGNANA – Nel cuore delle Alpi Apuane in E-MTB by Garfagnana Experience

FOSCIANDORA – Visita guidata a terre di confine: Ceserana Estense – Lupinaia Lucchese ore 9.30 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Fiera delle Donne dalle ore 9.00

SALA SUFFREDINI (CASTELNUOVO DI GARFAGNANA) – Oltremoda 2021 orario 10.30-12; 17-19 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 SILLICO (PIEVE FOSCIANA) – Mostra di pittura Gino Bertoncini “La necessità del visibile” 10-12 e 16-19 SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”

lunedì 6 monday

GARFAGNANA – Tra borghi e paesaggi mezza giornata in e-bike by Garfagnana Experience CAREGGINE – Corso propedeutico alla raccolta ed al consumo dei funghi ore 21.00-23.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”

martedì 7 tuesday

FABBRICHE DI VALLICO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Canyoning al Rio Selvano by Garfagnana Experience CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”

mercoledì 8 wednesday

PANIA DELLA CROCE (MOLAZZANA) – La Pania della Croce e l’altopiano della Vetricia by Garfagnana Experience

PANIA DI CORFINO (SAN ROMANO IN GARFAGNANA) – Tramonto in vetta by Garfagnana Experience AGRITURISMO SUMMER (GALLICANO) – Presentazione libro “Erbario poetico” di Marco Pardini ore 18.00 CAREGGINE – Corso propedeutico alla raccolta ed al consumo dei funghi ore 21.00-23.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”

giovedì 9 thursday

FORNOVOLASCO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Apuane segrete e acqua tre nel Rio Battiferro by Garfagnana Experience

GARFAGNANA – Borghi, Natura e vini di montagna in e-bike, by Garfagnana Experience GARFAGNANA – In e-bike tra borghi, natura e vini di montagna, by Garfagnana Experience EX PISTA DI PATTINAGGIO (CASTELNUOVO DI GARFAGNANA) – Conferenza “Il vero Don Milani” ore 17.30 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”

venerdì 10 friday

FORNOVOLASCO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Anello del Monte Forato by Garfagnana Experience FORNOVOLASCO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Speleogita alla tana che urla by Garfagnana Experience CAREGGINE – Corso propedeutico alla raccolta ed al consumo dei funghi ore 21.00-23.00 MUSEO IMMAGINARIO FOLKLORICO (PIAZZA AL SERCHIO) – Convegno Ripensare ore 9.00-13.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 SALA SUFFREDINI (CASTELNUOVO DI GARFAGNANA) – Mostra fotografica di “Per la via” di Tommaso Teora SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”

sabato 11 saturday

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – La via del Cagio, by Garfagnana Experience

FABBRICHE DI VALLICO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Canyoning al Rio Selvano by Garfagnana Experience FORNOVOLASCO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Speleogita alla tana che urla by Garfagnana Experience

SALA SUFFREDINI (CASTELNUOVO DI GARF) – Presentazione libro “Giuseppe Porta detto Il Saviati” ore 11.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 SALA SUFFREDINI (CASTELNUOVO DI GARFAGNANA) – Mostra fotografica di “Per la via” di Tommaso Teora SILLICO (PIEVE FOSCIANA) – Mostra di pittura Gino Bertoncini “La necessità del visibile” 16-18 SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”

domenica 12 sunday

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – La via del pane, by Garfagnana Experience

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Transumando, by Vis Movendi

GALLICANO – Garfagnana EPIC Gravel by Garfagnana Epic

FABBRICHE DI VALLICO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Canyoning al Rio Selvano by Garfagnana Experience FORNOVOLASCO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Speleogita alla tana che urla by Garfagnana Experience GARFAGNANA – Nel cuore delle Alpi Apuane in E-MTB by Garfagnana Experience

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mercato Garfagnino dalle ore 9.00

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 SALA SUFFREDINI (CASTELNUOVO DI GARFAGNANA) – Mostra fotografica di “Per la via” di Tommaso Teora SILLICO (PIEVE FOSCIANA) – Mostra di pittura Gino Bertoncini “La necessità del visibile” 10-12 e 16-19 SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”



Guided hiking tour on reservation Photo and art exhibition

Concert and theater event, cinema For children and other event Cultural event

Weekly Markets (8.00am-12.00pm)

Tuesday – Piazza al Serchio

Wednesday – Gallicano and Lucca Thursday – Castelnuovo di Garfagnana Friday – Fornaci di Barga

Saturday – Pieve Fosciana, Barga and Lucca

Religiuos event Sport event

Market and

Gastronomic event

PROGRAMMI DETTAGLIATI E LOCANDINE SU WWW.TURISMO.GARFAGNANA.EU Le date potrebbero subire variazioni a cura degli organizzatori



IAT Garfagnana – Ufficio Informazioni Turistiche Unione Comuni Garfagnana Piazza delle Erbe 1 – Castelnuovo di Garfagnana (Lu)

tel 0583.65169 – 0583 644242

email info@turismo.garfagnana.eu sito web www.turismo.garfagnana.eu