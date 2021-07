Evade dai domiciliari, a Viareggio, arrestato.

Viareggio: evade dai domiciliari, arrestato.



La scorsa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Viareggio, nel corso dei previsti controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive, hanno arrestato in flagranza del reato di evasione Trentacoste Gabriele.

I militari dell’Arma hanno infatti sorpreso il Trentacoste mentre si trovava fuori dalla sua abitazione in cui invece si sarebbe dovuto trovare in considerazione che è sottoposto agli arresti domiciliari a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare eseguita nei suoi confronti lo scorso 20 luglio per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

Al termine delle formalità, il soggetto è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta questa mattina presso il Tribunale di Lucca e si è conclusa con il patteggiamento a 8 mesi di reclusione con pena sospesa.

Al termine dell’udienza, il Trentacoste è stato sottoposto agli arresti domiciliari.