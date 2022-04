EVACUAZIONE UCRAINA: ATTIVO IL DISEVAC DELLE MISERICORDIE

Si tratta della prima realtà italiana di trasporto specializzato per l’evacuazione di persone fragili in emergenza. Il Governo italiano, tramite il Dipartimento della Protezione Civile, ha scelto di avvalersene per evacuare i profughi ucraini più fragili.

Il servizio Disevac (Disability Evacuation) delle Misericordie, è il primo in Italia pensato per evacuare in maniera protetta ed assistita soggetti deambulanti fragili, non deambulanti con sedia a rotelle e allettati in barella. A differenza del Medevac, che si occupa del trasferimento di pazienti sanitari (anche urgenti), in questo caso l’attenzione si concentra su soggetti fragili, disabili o con specifiche necessità.

Il Disevac delle Misericordie è operativo a Rzegzow, al confine tra Polonia e Ucraina: il suo compito è quello di portare dalla frontiera al centro di prima accoglienza e successivamente all’aeroporto fino a 36 persone contemporaneamente.

Dall’inizio dell’emergenza le Misericordie hanno attivato, grazie a propri contatti sul territorio e a una fitta rete di collaborazione con organizzazioni religiose, una serie di corridoi umanitari.

“Le Misericordie sono un modello d’eccellenza, riconosciuto sia in Italia sia a livello internazionale – ha spiegato il Presidente Domenico Giani –. Passa dal Disevac la chiave di lettura del nostro sistema di assistenza: nessuno deve essere mai lasciato solo. Rispondiamo con piacere alla richiesta della Protezione Civile nazionale dando, operativamente, il nostro contributo”.

Giuseppe Bini – 04.04.2022