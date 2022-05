Europa Verde è intervenuta a più riprese sulla questione San Concordio, interessandosene prima di molti altri. Da sempre abbiamo cercato di sollecitare dialogo e partecipazione sostenendo costantemente che la via del tribunale porta solo ad incancrenire la politica ed il dialogo.

Sarà nostra premura, una volta al governo della città ed in consiglio comunale, mettere in pratica quanto sostenuto ed avviare un percorso riconciliatorio e di maggiore partecipazione cercando di ricucire le fratture cittadine. L’epoca attuale chiede unità e riconciliazione e crediamo profondamente che la nuova amministrazione avrà le caratteristiche giuste per farlo, rendendo l’ascolto della cittadinanza e la trasparenza punti chiave della sua azione, anche in eventuali casi di polemica e disaccordo, che potranno sempre essere superati in modo costruttivo.