Europa Verde – Verdi Lucca: commento risultati elettorali

Come Europa Verde – Verdi Lucca vogliamo augurare buon lavoro al neo-eletto sindaco Mario Pardini. Non nascondiamo qualche preoccupazione, date anche l’esultanza e le provocazioni inappropriate post-voto specie da parte più estrema della sua coalizione, ma speriamo che riesca a governare nell’interesse di tutte le cittadine e i cittadini lucchesi.

Vogliamo anche ringraziare il nostro candidato Sindaco Francesco Raspini per averci messo la faccia, cosa sempre meno scontata nella politica odierna, e per il percorso che abbiamo fatto insieme. Un percorso costruttivo e ricco di contenuti che vogliamo continuare dall’opposizione. Purtroppo la vittoria della destra fa sfumare la possibilità per Europa Verde di eleggere un Consigliere, ma anche da fuori faremo sentire in maniera netta e chiara la nostra voce, fornendo un’opposizione dura ma non pregiudiziale, sempre basata sui temi, specie quelli ambientali. Ringraziamo i 650 lucchesi che ci hanno dato fiducia, un 2,1% che rappresenta il fatto che il germoglio verde è stato piantato ed è pronto per crescere ed essere coltivato.

Sarà necessario riflettere specie sull’elevatissimo astensionismo che rischia di marginalizzare sempre di più la politica, che invece dovrebbe governare la società, onde evitare che questo compito se lo assumano i soggetti più forti, ergo quelli con maggiore disponibilità economica. Ecco perché il nostro lavoro di opposizione extra-consiliare metterà al centro l’ascolto e la partecipazione dei cittadini, un punto sul quale negli ultimi anni qualche mancanza c’è stata, sempre con in testa la visione di una Lucca che guardi lontano, che si attrezzi per affrontare le sfide sempre più grandi date dalla crisi climatica e che dia il suo contributo per mitigarne gli effetti. Una Lucca aperta, solidale e cooperativa, in cui si vive bene. Il progetto Verde non finisce qui, è appena cominciato!

Luca Fidia Pardini, Marta Glenda Lugano

Co-portavoce Europa Verde – Verdi Lucca