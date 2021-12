Europa Verde Lucca riguardo l’elezione di Sara D’Ambrosio come consigliera provinciale

Nonostante le elezioni provinciali passino ormai sotto un silenzio dovuto alla loro natura “ristretta”, siamo contenti dell’elezione di Sara D’Ambrosio come consigliera provinciale, dopo averla sostenuta, insieme al PSI, con la lista “Altopascio Verde Socialista” in occasione delle elezioni comunali di Altopascio.

La transizione ecologica, e in generale il governo locale, pongono sfide che partono certamente dai territori, ma si intersecano anche con le scelte dei territori confinanti, non sempre in modo costruttivo. Ciò è stato spesso oggetto del nostro dialogo con la sindaca D’Ambrosio, e noi di Europa Verde siamo pronti a collaborare costruttivamente anche a livello provinciale, ovviamente sempre offrendo il nostro punto di vista ecologista.

Luca Fidia Pardini

Coordinatore Europa Verde per la Provincia di Lucca