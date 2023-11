Europa occidentale e Balcani, incontro in Fondazione Banca del Monte di Lucca

Il 10 novembre alle 21 l’appuntamento organizzato da Lucca@Europa e dal Meic

Lucca, 6 novembre 2023. Venerdì (10 novembre) alle 21, all’Auditorium

della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino, si

terrà un incontro sul tema L’Europa e i mondi slavi e balcanici.

Interverranno Marcello Garzaniti, professore ordinario di Filologia

slava all’Università di Firenze, e Roberto Morozzo della Rocca,

professore ordinario di Storia Contemporanea all’Università Roma Tre.

Organizzato da Lucca@Europa e dal gruppo di Lucca del Meic, l’incontro

intende approfondire dal punto di vista culturale, religioso e

storico-politico le relazioni tra paesi di tradizione latina e

occidentale ed i paesi slavi e balcanici, con l’obiettivo di comprendere

meglio ciò che li unisce e ciò che rende loro ancora difficile

ritrovarsi in una comune prospettiva europea.

Un’occasione, quindi, per una riflessione sulla cultura slava e

sull’identità religiosa dei paesi dell’Europa orientale, nonché sui

processi politici in atto e sulle identità nazionali dei paesi slavi e

balcanici, che si richiamano spesso a un’identità religiosa.

Una questione lontana nel tempo e di particolare complessità ma sempre

attuale per il vecchio continente; tanto più in un momento come questo

che vede riaccendersi momenti di tensione dal Baltico ai Balcani, al

Caucaso, mentre prosegue la guerra russo-ucraina.

Una questione aperta per il futuro dell’Unione Europea, alla quale

rivolgono il loro interesse molti paesi di quell’area come la Macedonia

del Nord, l’Albania, la Serbia, il Kossovo, la Bosnia Erzegovina, il

Montenegro e ora anche l’Ucraina.

Secondo gli organizzatori dell’evento, affrontare le tensioni e i rischi

presenti in quest’area non è un parlar d’altro. Comprenderne per tempo

le ragioni è il primo passo per costruire politiche di pace e sviluppo

prima del precipitare verso scenari di guerra.

L’ingresso è libero. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Marcello Garzaniti è stato professore ordinario di Slavistica

all’Università degli Studi di Firenze. Ha svolto ricerche in Russia,

Germania, Stati Uniti, Bulgaria e Ucraina ed è membro del consiglio

scientifico di riviste e collane internazionali. Si occupa della storia

culturale del mondo slavo e della sua produzione letteraria. Tra le sue

pubblicazioni recenti Gli slavi. Storia, culture e lingue dalle origini

ai nostri giorni, Roma, Carocci 2019 e Storia delle letterature slave:

libri, scrittori e idee dall’Adriatico alla Siberia (secoli 9.-21.),

Roma, Carocci, 2023.

Roberto Morozzo della Rocca è professore ordinario di Storia

contemporanea all’Università di Roma Tre. Ha pubblicato studi sulla

prima guerra mondiale, sulla politica estera italiana nel Novecento, sul

rapporto fra religione e nazione nell’Europa orientale e balcanica e in

particolare sull’Albania. Tra le sue pubblicazioni recenti Passaggio a

Oriente. La modernità e l’Europa ortodossa, Brescia 2012 e Corridoi

umanitari: una risposta a una crisi planetaria, San Paolo 2023.