Euromazzette dal Golfo: sacchi di soldi in casa della Vicepresidente

Euromazzette dal Golfo: sacchi di soldi in casa della Vicepresidente

“Sacchi di banconote” sono stati trovati nel corso delle perquisizioni della polizia giudiziaria presso l’abitazione della vice presidente dell’Eurocamera Eva Kaili, ora agli arresti. È quanto si legge sul quotidiano belga L’Echo. Il dato chiarirebbe anche il perché Kaili sia stata arrestata nonostante l’immunità parlamentare. Secondo il regolamento interno del Pe l’immunità, infatti, decade in caso di flagranza di reato.

Sempre lo stesso quotidiano scrive che sarebbe stato arrestato anche il padre di Kaili, colto anche lui in flagranza di reato.

Anche per l’ex eurodeputato Antonio Panzeri, la cui figlia e moglie sono state arrestate a Bergamo “è sospettato” di essere intervenuto “politicamente con i membri” che lavorano al Parlamento Europeo “a beneficio di Qatar e Marocco”, come riportano i giornali e come sarebbe scritto negli atti dell’indagine di Bruxelles per “corruzione di funzionari e membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri, riciclaggio e associazione per delinquere”. Nel documento è scritto, come si usa sempre anche da noi, che comunque vige la “presunzione di innocenza”.

La commissione di garanzia di Articolo Uno Lombardia ha sospeso Antonio Panzeri, ex segretario della Camera del Lavoro di Milano ed ex deputato PD, dall’anagrafe degli iscritti. “Nell’esprimere sconcerto per quanto sta emergendo, Articolo Uno esprime fiducia nell’autorità giudiziaria e auspica che Panzeri possa dimostrare la sua estraneità a una vicenda del tutto incompatibile con la sua storia e il suo impegno politico”, si legge in una nota di Articolo Uno. Anche questo, come la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva, si legge sempre, ad ogni scandalo. Mai prima.

Intanto è in corso davanti alla Corte d’Appello di Brescia l’udienza di identificazione, ossia la convalida dell’arresto, di Maria Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell’ex eurodeputato Antonio Panzeri, fermate ieri sera nell’abitazione di famiglia a Calusco d’Adda (Bergamo) in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Le due donne rispondono di favoreggiamento nell’ambito dell’inchiesta di Bruxelles per corruzione e riciclaggio, con vincolo di associazione per delinquere che ha portato agli arresti lo stesso Panzeri e altre persone.

Maria Colleoni e Silvia Panzeri, rispettivamente moglie e figlia dell’ex eurodeputato Antonio Panzeri, (che è a capo di una ong!) arrestate ieri nell’ambito di un’indagine di Bruxelles per corruzione, sono ritenute “pienamente consapevoli” dell’attività del marito e padre e “persino del trasporto di doni”. Le due sono menzionate “nella trascrizione di intercettazioni telefoniche” durante le quali l’ex europarlamentare “ha commentato la consegna dei doni” di cui sarebbe stato “a quanto pare” il beneficiario.

“Il Parlamento europeo si schiera con fermezza contro la corruzione. In questa fase non possiamo commentare le indagini in corso, se non per confermare che abbiamo collaborato e collaboreremo pienamente con tutte le autorità giudiziarie e di polizia competenti. Faremo tutto il possibile per aiutare il corso della giustizia”. Lo scrive in un tweet la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola.

D.V.