Gli inviati delle aziende del Progetto LU.ME . in questi giorni in visita nelle scuole di Lucca per selezionare i giocattoli meccatronici finalisti provinciali

Pronti, attenti, via! Settimana decisiva per i piccoli inventori che partecipano al concorso nazionale “Eureka! Funziona!”. Gli inviati delle aziende del Progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica sono infatti in questi giorni in visita alle 24 classi delle 14 scuole di tutto il territorio provinciale che aderiscono all’iniziativa, per trovare i migliori giocattoli meccatronici e invitarli a partecipare alla finale provinciale.