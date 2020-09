Eugenio Giani nuovo Presidente della Regione Toscana: stacco netto su Ceccardi

Il Pd si conferma, numeri ancora parziali, primo partito della Toscana (intorno al 34%). Il neogovernatore Giani è già intervenuto pubblicamente per commentare la vittoria dalla sede elettorale fiorentina, accanto alla segretaria regionale del Pd Simona Bonafè e al sindaco di Firenze Dario Nardella.

“Commosso, emozionato e felice, ha vinto la Toscana” – così ha commentato a caldo Giani che ha ribadito la volontà di essere “sindaco tra i sindaci” della Toscana.

Un risultato che ribalta le previsioni dei sondaggi delle ultime settimane che davano un testa a testa tra il candidato del centrosinistra e la candidata Ceccardi.

Il lento spoglio delle schede è ancora in corso e serviranno ancora ore per avere i numeri finali e soprattutto i numeri delle preferenze per il Consiglio regionale.