Ettore Neri – su situazione interventi Comune di Pietrasanta

Lunedì scorso, 30 marzo, durante la video conferenza dei Capigruppo consiliari il gruppo PD ha proposto di inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale una delibera con la quale sospendere per tutto il 2020 la COSAP (cioè il canone per l’occupazione del suolo pubblico), le tariffe scolastiche e tutti i canoni e gli affitti spettanti al Comune.

Io personalmente ho inoltrato in tempo reale la proposta di delibera a tutti i capo gruppo e alla Presidente del Consiglio Comunale dando piena disponibilità a discuterla, modificarla, migliorarla. La riunione si è conclusa in un clima di unità e di promesse di leale collaborazione.

Giunti a venerdì 3 aprile, senza aver ricevuto neanche un messaggio di risposta, leggo sulla stampa che il Sindaco si fa bello con un moncherino della nostra proposta: stop della Cosap per due mesi. Soprassedendo sul mancato rispetto degli impegni e della lealtà, a noi resta almeno la soddisfazione di aver fatto fare un piccolo passo all’orso in letargo.

Ma i provvedimenti annunciati dal Sindaco sono ancora poca cosa rispetto alla drammaticità della situazione e il lavoro è appena iniziato, infatti ieri pomeriggio, in sede di video conferenza delle Commissioni Bilancio e Lavori Pubblici, abbiamo incalzato la maggioranza su temi ben più impegnativi. Intanto riguardo alla TARI, la tariffa sulla gestione del sistema integrato rifiuti, diciamo subito che il rimandare la rata di aprile a settembre è una presa in giro.

Per quanto ci riguarda le attività produttive, i ristoranti, le attività commerciali, gli alberghi e tutti quelli che non possono lavorare a causa della pandemia e per tutto il periodo che non potranno lavorare devono essere esentati totalmente dal pagamento della Tari, visto che non producono rifiuti e che per loro la raccolta non viene effettuata.

Non si può? Non ce la facciamo?

Non è vero! Ce la possiamo fare lavorando bene, sodo e subito, cercando di recuperare anche i venti giorni già persi: il Comune deve ridiscutere subito con Ersu il Piano di Servizi e il Piano finanziario, tagliando tutto quello che può essere tagliato e ragionando anche sull’imponente riduzione di produzioni di rifiuti causata dalla chiusura di tutte le attività economiche.

Bisogna poi intervenire a livello governativo, con il supporto dei nostri parlamentari, perché si modifichi per il 2020 la norma di legge che definisce il metodo di calcolo per la determinazione della tariffa che andrà calcolata sul previsionale 2020 e non sul consuntivo 2018. Non si può quest’anno, obbligare i Comuni alla copertura del cento per cento dei costi con la sola tariffa: il Governo deve autorizzare per il solo 2020 l’utilizzo di altre risorse comunali.

Bisogna che i parlamentari di zona spingano perché i ratei dei mutui comunali vengano fatti slittare, per cassa e competenza, di un anno. Questo per consentire agli Enti Locali, anche facendo ricorso alle anticipazioni di cassa, di liberare risorse per far fronte alle minori entrate che sicuramente ci saranno e di mettere in atto politiche attive di sostegno alle imprese: cioè contributi economici concreti.

Bisogna recuperare dal bilancio già approvato le risorse che deriveranno dalla tassa di soggiorno e comprimere tutte le spese che non sono essenziali per mettere in gioco altre economie per aiutare imprese e famiglie.

PARTITO DEMOCRATICO DI PIETRASANTA