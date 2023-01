Etichette del vino, l’epatologo Luchi: “Un consumo moderato non nuoce alla salute”

LUCCA – Il Direttore del Reparto Malattie Infettive ed Epatologia dell’Ospedale San Luca interviene sulla decisione di inserire l’alert sanitario “l’alcol provoca malattie del fegato e tumori” sulle etichette delle bevande alcoliche, vino compreso, in Irlanda.

Il Direttore del Reparto Malattie Infettive ed Epatologia dell’Ospedale San Luca Sauro Luchi interviene sulla decisione di inserire l’alert sanitario “l’alcol provoca malattie del fegato e tumori” sulle etichette delle bevande alcoliche, vino compreso, in Irlanda. Per l’epatologo, in assenza di altre patologie del soggetto e, soprattutto, attenendosi alle indicazioni di consumo consigliate non ci sarebbe alcun rischio per la salute.

fonte noitv

Messa così l’etichetta sanitaria non fornirebbe quindi un’informazione corretta. Tantomeno sarebbe efficace per educare a un corretto stile di vita, soprattutto tra i più giovani, che oggi, nel nostro paese, sono tra i soggetti maggiormente coinvolti nei fenomeni di abuso di alcool. Secondo Luchi, l’educazione a questo proposito dovrebbe passare maggiormente a livello scolastico. Ma qual è la situazione in provincia rispetto alle problematiche legate al consumo di alcolici?