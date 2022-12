Estremista di destra spara a Parigi: tre morti

L’attacco è avvenuto nel cuore della capitale francese, in Rue d’Enghien, in un centro culturale curdo. A sparare è stato un francese di 69 anni, uscito di prigione una decina di giorni fa e sotto controllo giudiziario in attesa del processo. Aveva infatti già attaccato un campo migranti con una sciabola. L’uomo è ferito ed è in ospedale.

Sono seguiti scontri tra polizia e curdi sul luogo della sparatoria

Almeno tre persone sono rimaste uccise e diverse altre ferite nella sparatoria avvenuta oggi di fronte ad un centro culturale curdo nel X arrondissement di Parigi, quartiere multietnico nel cuore della capitale francese. I colpi d’arma da fuoco sono stati sparati poco prima di mezzogiorno. I fatti si sono consumati in rue d’Enghien. Una decina di spari, forse più, con mira micidiale.

Parigi: l’autore della sparatoria un francese di 69 anni ex ferroviere

Sarebbe un ex conducente della compagnia ferroviaria Sncf’ 69 anni,l’autore della sparatoria che ha causato tre morti e quattro feriti nei pressi del Centro culturale curdo in rue d’Enghien, nel centro di Parigi, di nazionalità francese:

La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per “assassinio, omicidio volontario e violenze aggravate” , lo fa sapere la stessa Procura.