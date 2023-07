Estate Porcarese, gran finale con Cristina D’Avena sul palco di piazza Felice Orsi

L’evento gratuito organizzato da Porcari Attiva sarà accompagnato dallo street food

Saranno lo street food internazionale lungo via Roma, i negozi aperti di sera e le sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato i pomeriggi alla tv di chi era bambino negli anni ’80 e ’90 a chiudere venerdì (14 luglio) l’edizione 2023 dell’Estate Porcarese. C’è grande attesa in tutta la provincia per il concerto gratuito di Cristina D’Avena organizzato dall’associazione Porcari Attiva, da tempo impegnata a valorizzare il centro commerciale naturale del paese.

La beniamina dei più piccoli di ieri e di oggi salirà sul palco alle 22, accompagnata dall’irriverente gruppo dei Gem Boy, per uno show ormai collaudato che gioca con una buona dose di parodia e autoironia. Accanto a Cristina D’Avena ci saranno quindi il frontman Carletto, il tastierista Max Vicinelli, il chitarrista Muscolo, il bassista Andrea Taravelli e il batterista Matteo Monti.

Dalle 17 la via principale del paese sarà chiusa al traffico nel tratto che va dall’intersezione con via del Centenario a quella con via del Municipio, per consentire ai colorati truck dello street food di allestire lo spazio. Dalle 19 ci sarà solo l’imbarazzo della scelta: cucina giapponese e cucina indiana, fritto di mare e burger americani, panini della tradizione toscana, birra artigianale e zucchero filato. La serata sarà anche l’occasione perfetta per fare shopping in centro, beneficiando delle temperature più miti per passeggiare e dei saldi estivi.

“Con questa edizione dell’Estate Porcarese – dice l’assessore delegato al centro commerciale naturale ed alle attività produttive, Michele Adorni – volevamo festeggiare il ritorno pieno alla vita senza restrizioni e distanziamenti: come sempre l’associazione Porcari Attiva, che ringrazio, ha saputo interpretare con il giusto spirito e la grande concretezza che la contraddistingue questo nostro desiderio, aggiungendo enorme valore alle manifestazioni organizzate. È stata un’edizione bellissima, che ha saputo portare sul palco di piazza Orsi nomi di rilievo nazionale ed eccellenti realtà del territorio. Chiuderemo con leggerezza e allegria, cantando le sigle che hanno accompagnato l’infanzia di molti, richiamando a Porcari persone da tutta la provincia e oltre. Eventi come quello di venerdì sono il miglior biglietto da visita per far conoscere il nostro paese e la qualità della sua offerta e per mettere in risalto l’importante rete di associazioni del nostro territorio che si sono messi tutte, nessuna esclusa, a disposizione. Grazie a tutte le attività economiche di Porcari che hanno creduto e investito nella realizzazione di questa iniziativa ed hanno permesso che il concerto di domani fosse gratuito e dunque di libero accesso per tutti”

Si consiglia di arrivare in anticipo per parcheggiare senza difficoltà e raggiungere agilmente l’area dello street food e quella del concerto. La piazza verrà chiusa dalle 14 e sarà accessibile per lo spettacolo di Cristina D’Avena e dei Gem Boy esclusivamente da via del Municipio e da via Pacini.

Quattro le aree di parcheggio: in prossimità del cimitero su via Romana ovest, in piazza Unità d’Italia, in piazza degli Alpini e in via della Stazione.

Aggiunge Renata Bonacchi, presidente dell’associazione Porcari Attiva: “Lo sforzo organizzativo è stato imponente, ma siamo sicuri che la risposta del pubblico non si farà desiderare. Ogni volta ci mettiamo al lavoro con grande entusiasmo per aggiungere valore agli eventi e promuovere così il nostro centro, che bene si presta alla passeggiata, allo shopping, all’incontro e alla relazione. Obiettivi che condividiamo col Comune e questa comunione di intenti facilita la riuscita delle iniziative. Dopo tre anni con il freno a mano tirato a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria torniamo finalmente a fare festa come si deve: abbiamo scelto la migliore offerta di street food e un nome, come quello di Cristina D’Avena, che ispira gioia e spensieratezza. Aspettiamo tutti a Porcari”.

Sarà uno spettacolo accessibile alle persone con disabilità, che potranno assistere al concerto da un’area riservata posizionata alla destra del palco, dalla parte del Palazzo di vetro della Fondazione Lazzareschi. Sarà possibile avvicinarsi alla piattaforma con l’auto. Sarà inoltre uno spettacolo sicuro, grazie al lavoro dei volontari della Croce Verde di Porcari che allestirà in fondo alla piazza, in prossimità di viale Marconi, un Pma (posto medico avanzato) per prestare eventualmente tempestivi soccorsi a chi ne avesse bisogno.

Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Teletecnica impianti, Eil trust the power, cartindustria Eurocarta, Matteoni antincendio, la ditta Del Carlo Enzo e Cromology. Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione Confcommercio Lucca e Massa Carrara, la Camera di Commercio Toscana nord-ovest e The lands of Giacomo Puccini.