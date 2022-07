A breve partiranno le asfaltature in località Cerro, in via delle Fossetta, a Badia Pozzeveri, dove il manto stradale sarà completamente rifatto per 80mila euro. Stesso intervento anche a Spianate, in via della Repubblica e via della Rimembranza: qui, nella frazione più popolosa della cittadina del Tau a breve sarà completato anche il cantiere per la realizzazione dell’area di sosta in via Bruno Nardi.