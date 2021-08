Estate a Palazzo: prosegue al Mediceo l’esposizione sulla socialità in Italia fra Liberty e Art déco A Palazzo Mediceo di Seravezza prosegue la mostra “SOCIAL-e. Immagini della socialità in Italia fra Liberty e Art déco” a cura di Nadia Marchioni. Un lungo viaggio per immagini nelle diverse forme espressive del Novecento per evocare l’importanza di gesti, emozioni e visioni che la pandemia ci ha a lungo negato e che lentamente stiamo tornando a vivere e ad apprezzare. Ricercando fra i maggiori artisti italiani del secolo scorso raccolti nelle collezioni della Fondazione Massimo e Sonia Cirulli, la mostra offre una visione di grande pregio estetico e a tratti di sorprendente spettacolarità su alcuni aspetti della nostra cultura e della nostra socialità: i viaggi, gli intrattenimenti, le esposizioni, lo sport, il vivere quotidiano, le feste e gli incontri in città. Fino a domenica la mostra si può visitare dalle 17:00 alle 23:00, il sabato e la domenica anche al mattino dalle 10:30 alle 12:30 (biglietto intero 7 euro; ridotto 5 euro; biglietto famiglia, due adulti con ragazzi fino a 14 anni, 14 euro). Da martedì 31 agosto, invece, apertura dal martedì alla domenica ore 15:00-20:00; sabato e domenica mattina ore 10:30-12:30. Lunedì chiuso.