Da mercoledì 14 luglio tornano a Seravezza i gustosi appuntamenti con l’Aperitivo Mediceo, il talk show ideato e condotto da Fabrizio Diolaiuti che racconta il bello e il buono del territorio versiliese, lucchese e toscano. Protagonisti saranno ancora una volta i contadini, i pastori, i pescatori, gli apicoltori, i panettieri, i casari, i norcini che nei freschi giardini di Palazzo Mediceo patrimonio Unesco presenteranno i prodotti della terra e del mare della nostra regione. Grandi chef cucineranno straordinarie materie prime e il pubblico potrà degustare gratuitamente le specialità appena cucinate o presentate. Il tutto, come sempre e a grande richiesta, con l’accompagnamento musicale live di Dino Mancino. L’undicesima edizione dell’Aperitivo Mediceo, prodotta da Fondazione Terre Medicee, propone sei appuntamenti in tutto, sempre di mercoledì alle 18:30 e con ingresso libero.

Si inizia questo mercoledì con due straordinarie donne che hanno scelto di dedicarsi alla pastorizia: Carolina Leonardi, titolare dell’azienda agrituristica Le Coppelle – Latteria Belato Nero di Pian di Lago, in Alta Versilia, e Monica Ferrucci dell’agriturismo Al Carli di Valgiano, sui colli di Capannori. Due giovani donne, due pastore, che racconteranno le ragioni della loro scelta professionale e di vita, la passione per gli animali, il significato di un mestiere che ci dona alimenti buoni e salutari, ma che contribuisce anche a tenere in ordine e preservare i nostri territori di collina e di montagna. Monica Ferrucci sarà accompagnata da una delle sue simpatiche caprette – Emy –, ci farà assaggiare il miele che produce nel suo podere e, soprattutto, ci mostrerà in diretta come nasce la ricotta, passo per passo a partire dal siero di latte crudo. Altro grande ospite sarà Mario Fiori del ristorante Ulisse di Seravezza, che proporrà alcuni dei suoi celebri pani. Il saluto istituzionale, in avvio della nuova edizione, sarà portato dall’assessore alla promozione e valorizzazione del territorio del Comune di Seravezza Giacomo Genovesi. La degustazione finale, neanche a dirlo, sarà una merenda super gustosa a base di pane, miele e ricotta.