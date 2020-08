Estate a Palazzo: al Mediceo prosegue con successo la retrospettiva dedicata ad Eugenio Pieraccini

Prosegue con successo a Palazzo Mediceo la mostra “Il diavolo e l’acqua santa”, omaggio all’artista versiliese Eugenio Pieraccini nel quarantesimo anniversario della scomparsa. Una corposa selezione di opere – circa 250 – che ai dipinti affianca un’approfondita, e in parte inedita, panoramica sulla produzione grafica dell’artista. La mostra si visita fino al 13 settembre con ingresso libero. Gli orari: fino al 23 agosto dal martedì alla domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 23:00; dal 25 agosto mostra aperta dal martedì alla domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 21:00.

“Il diavolo e l’acqua santa” riporta Pieraccini a Seravezza dopo la grande mostra che si tenne proprio al Mediceo nel decimo anniversario della scomparsa dell’artista, nel 1990, e dopo le retrospettive degli anni successivi al Sant’Agostino di Pietrasanta (2000), al Fortino di Forte dei Marmi (2010), alla Cittadella del Carnevale (2011) e a Villa Borbone (2015) a Viareggio.

Pieraccini torna con la sua pittura ironica e irriverente, piacevolmente naïf, piena di colori, simboli e personaggi. Torna con tutta la sua portentosa galleria di personaggi – i famosi pretini e le monachelle, gli sposi, i forzuti dai grandi baffi, i giocolieri, i bagnini, i militari iperdecorati, gli animali, le donnine – ai quali l’artista ha sempre affidato il suo messaggio artistico e le sue emozioni in uno stile sincero e fiabesco, ricco e profondo seppur di immediata comprensione per l’osservatore. La mostra di Seravezza è una buona occasione per riscoprire un personaggio che a cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta fu centrale nella vita culturale della Versilia, amico di grandi artisti – da Moses Levy a Dazzi, da Annigoni a Carrà, da Guttuso a Morandi – nonché instancabile promotore di eventi artistici e cenacoli culturali. La mostra è accompagnata da un catalogo dedicato all’arte grafica di Pieraccini con prefazioni di Adolfo Lippi e Marilena Cheli Tomei e un’ampia nota di Lodovico Gierut.