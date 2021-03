Essity premiata per Innovazione e Sostenibilità:

Nuvenia Pure Sensitive e Tempo Natural & Soft Eletti Prodotto dell’Anno 2021

Milano, 22 marzo 2021. Doppio riconoscimento in casa Essity, azienda svedese leader nei settori dell’igiene e della salute: Nuvenia Pure Sensitive® e Tempo Natural & Soft hanno ricevuto il premio “Prodotto dell’Anno 2021” per l’innovazione e la sostenibilità, rispettivamente nelle categorie assorbenti e fazzoletti di carta.

La nuova linea di assorbenti e proteggi slip Nuvenia Pure Sensitive® è stata scelta dai consumatori come “best in class” nella sua categoria: privi di allergeni, profumi e coloranti riducono il rischio di irritazioni garantendo lo stesso livello di protezione. I prodotti Nuvenia Pure Sensitive® sono dermatologicamente testati e, grazie ad una superficie extra morbida, ancora più delicati sulle pelli sensibili.

Nella categoria fazzoletti, si aggiudica il riconoscimento Tempo Natural & Soft per la sostenibilità: la linea di fazzoletti 4 veli più morbida di sempre è realizzata utilizzando esclusivamente fibre biodegradabili di origine naturale e inserita in un pack riciclabile. I fazzoletti Tempo Natural & Soft sono pensati per il benessere dell’ambiente e della pelle, anche la più sensibile, infatti nella loro composizione non sono presenti profumi, coloranti o allergeni e posseggono il 30% di fibre non sbiancate.

I brand Tempo e Nuvenia sono stati riconosciuti come innovativi, in grado di offrire prodotti di qualità e intercettare i nuovi trend di mercato.

Tempo Natural & Soft e Nuvenia Pure Sensitive® rappresentano una proposta unica nelle loro categorie, rispondendo ad esigenze specifiche sempre più rilevanti per i consumatori: il benessere e la sostenibilità.

Il premio “Prodotto dell’Anno” è basato sul voto di più di 12.000 consumatori attraverso una ricerca di mercato che valuta i criteri di Innovazione e Soddisfazione dei prodotti\servizi.

Notevole è il suo impatto sui consumatori: l’88% dei consumatori intervistati ne ha sentito parlare, l’87% si fida di questo riconoscimento e il 71% è più propenso all’acquisto di un prodotto con il logo “Prodotto dell’Anno” (dati 2019).

Per maggiori informazioni:

https://www.tempo-world.com/it/innovazione/fazzoletti-natural-soft/

https://www.nuvenia.it/il-mondo-nuvenia/viva-la-vulva/#section-105424

www.prodottodellanno.it/premio.html