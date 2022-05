Esprimo soddisfazione e solidarietà ai neo candidati al rinnovo del comitato ASBUC di Vagli Sotto e Stazzema , che si terranno il 29 Maggio 2022.

Si potranno esprimere solo 4 preferenze , barrando con una X il quadratino che si trova al fianco del candidato.

Una lista di giovani che hanno fatto tanto sul sociale per i propri paesi e non hanno alcuna connotazione politica , non essendo mai stati candidati in nessuna competizione o tessere di partito , ma solo coinvolti in associazioni ricreative di protezione civile e sociali per il bene del proprio paese.

Io di mia iniziativa pur sollecitato ,ho ritenuto di astenermi da queste elezioni per solo due motivi :

1) questa lista é autonoma senza influenze politiche

2) ho ricevuto in 20 anni di amministrazione più di 50 assoluzioni processuali.

Al momento essendo indagato da 4 anni e mezzo , senz ancora aver ricevuto un rinvio a giudizio o un archiviazione, per questo rispettoso delle autorità, per dignità infino che non ci sono le conclusioni delle indagini , non ritengo opportuno candidarmi.

Al contrario , nella lista avversaria si è candidato il famoso segretario del PD , che da 20 anni ha sempre perso le elezioni svolte nel comune di Vagli Sotto .

tra l’ altro lui ed un altro candidato hanno una incompatibilità, perché sono sotto un procedimento civile per risarcimento di danno , da parte di quell’ente A.s b.uc.che vorrebbero andare ad amministrare .

Invito la popolazione a valutare il valore dei candidati , che per 5 anni amministreranno questo territorio.

MARIO PUGLIA