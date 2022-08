Lucca. Esposizioni artistiche quarta edizione fossi dell’arte, in via del Fosso e piazza San Francesco centro storico. In programma il giorno 10 Settembre e 8 Ottobre dalle ore 16.30 alle ore 21.30 organizzato da Arci Lucca e Versilia. Il pittore lucchese Fabrizio Barsotti da sempre impegnato attraverso la sua pittura, si ringrazia il Comune di Lucca, inserito nel calendario degli eventi Vivi Lucca con il Collettivo vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni e Alessandro Sorbera. Per partecipare gli artisti interessati possono contattare Fabrizio Barsotti 3937498290