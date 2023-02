Esplosione di gpl in loc. Cinigiano. I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi

Cinigiano (GR) : Esplosione di gpl in loc. Cinigiano. I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi a Cinigiano, SP 70 dove, per cause in corso di accertamento, all’interno di un appartamento abitato dalla sola proprietaria, una donna di anni 88, si è verificata l’esplosione di una sacca di GPL generatasi nel vano contenente la bombola che alimentava la cucina economica. La donna, che ha subito ustioni al volto, alla testa ed agli arti, è stata trasportata dal personale sanitario presso l’ospedale Misericordia di Grosseto. Insieme alla squadra VF presente sul posto funzionario tecnico del comando di Grosseto per la verifica dei danni provocati dal sinistro ed alla necessaria messa in sicurezza dei luoghi .Da una prima analisi non risultano danni strutturali.