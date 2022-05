Esploriamo il Sibolla” ecco il terzo appuntamento per conoscere ancora di più la bellissima Riserva Naturale del Lago di Sibolla

Un pomeriggio per scoprire colori, suoni e profumi della primavera, particolarmente adatto alle famiglie e ai bambini.

La durata della passeggiata sarà di circa due ore, con ritrovo alle 15 al Centro visitatori della Riserva (via dei Sandroni, Altopascio). Si consiglia un abbigliamento comodo e adatto per camminare all’aperto, come pantaloni lunghi e scarpe da ginnastica o da trekking.

La visita sarà sabato 7 maggio, dalle 15 alle 18

La prenotazione è obbligatoria: naturadimezzo@gmail.com – 3386553603