esplode una bombola di gas – Una persona ha riportato delle ustioni ospedalizzazione con l’elicottero di Pegaso,

I Vigili del fuoco di Pisa, distaccamento di Saline di Volterra, sono intervenuti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina in Via San Martino, per una esplosione a seguito di fuga di gas.

mentre due bambine hanno riportato piccole escoriazioni e non sono state ricoverate.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza per la quale si è reso necessario allontanare alcune persone dalle abitazione poste nelle immediate vicinanze per effettuare verifiche strutturali con il Funzionario in arrivo dalla sede centrale.