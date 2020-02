Esplode ordigno rudimentale agli impianti sportivi di S.Cassiano

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli investigatori di Polizia e Carabinieri per verificare che non ci fossero persone coinvolte o feriti. I rilievi di quanto accaduto sono stati svolti alle prime ore della mattina dagli artificieri della Polizia, coadiuvati da personale dell’ARPAT che hanno raccolto i campioni rimasti sul fondo dei contenitori per analizzare la miscela chimica che ha creato il boato. L’ordigno è stato fatto esplodere in una zona del parcheggio lontana dalla struttura degli spogliatoi del campo da calcio e non ha creato danni.

Adesso le indagini della polizia sono indirizzate a capire se, in qualche maniera, questo episodio sia collegato a quello che si verificò nel 2017 quando venne appiccato il fuoco proprio agli spogliatoi del campo degli impianti sportivi.