Esoterismo: Stella a 5 punte e feticci sulle rive del Lago di Vagli

Continuano le segnalazioni di riti o rituali nella Valle del Serchio. Questa volto il luogo è famoso, anzi famosissimo: Il Lago di Vagli.

Sulla riva del lago di Vagli è stato costruito con i sassi un Pentacolo (stella a 5 punte) mentre intorno sono stati posizionati dei grossi sassi come per creare una sorta di altare o di cerchio magico. Più vicino sono stati posizionati dei sassi a forma di croce che ricordano dei feticci, ovvero figure antropomorfe che potrebbero rappresentare due persone.

Forse la storia della Strega del Lago di Vagli, Teodora, ha attirato degli appassionati del genere. Forse si tratta di stregoneria moderna o Wicca. Forse semplice passatempo senza un preciso scopo.

Il Pentacolo ha lo scopo di protezione, invocazione e consacrazione.

In questo caso si tratta di una stella a 5 punte senza il cerchio, tipico del Pentacolo. Ogni punta rappresenta un elemento alchemico: Terra, acqua, fuoco, spirito e aria. Un grosso sasso sembrerebbe indicare l’elemento della terra che sovente viene associato alla sensualità. Non è da escludere che il rito avesse come scopo il riaccendere la passione di una storia d’amore.

Il Pentacolo sovente non è un segno del male anche se a volte, disegnato con la punta verso il basso, viene usato per rituali di magia nera.

La stregoneria moderna tende ad escludere gli elementi definiti “satanici” per concentrarsi sulla natura e sulle stagioni. Lo stesso Pentacolo assume connotati positivi formando una sorta di unione tra natura, gli elementi e la strega.

La bellezza dei posti e la natura incontaminata attirano sovente le streghe o gli appassionati di riti pagani.

Non bisogna scordare però che la stella a 5 punte è un simbolo universale, utilizzato già dagli antichi egizi. Come del resto abbiamo visto la stella a 5 punte come simbolo dell’armata sovietica e di alcuni gruppi di partigiani. Lo stesso Pitagora ha utilizzato la stella a 5 punte e la rappresentazione della stella cometa ha 5 punte. Grandi maghi come Agrippa e Crowley hanno usato il pentacolo.

La fama sinistra del pentacolo è dovuta al fatto che alcuni gruppi di satanisti lo utilizzano, rovesciato, nei loro riti. La stessa Chiesa di Satana ha come simbolo un Pentacolo rovesciato.