ESEGUITI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLA CHIESA A TASSIGNANO E VIA DELLA MADONNINA A SANTA MARGHERITA

Si sono conclusi nei giorni scorsi alcuni importanti lavori per l’efficientamento e la messa in sicurezza della pubblica illuminazione a Tassignano e Santa Margherita. Gli interventi, con i quali si è provveduto a sostituire le vecchie lampade con lampade a led e a installare nuovi sostegni hanno riguardato in particolare via della Chiesa a Tassignano e via della Madonnina a Santa Margherita nel tratto che va dal passaggio a livello a via di Tiglio.

“Con questi lavori abbiamo reso più efficiente e più sicura la pubblica illuminazione su queste due importanti viabilità del nostro territorio, proseguendo il lavoro in parte già realizzato su via della Madonnina – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo, insieme ai consiglieri comunali, Gaetano Ceccarelli e Laura Lionetti-. Gli interventi di efficientamento energetico, di sostituzione di sostegni deteriorati e, in alcuni casi, di implementazione di punti luce, proseguiranno su varie viabilità comunali grazie ad un finanziamento di 135mila euro proveniente dai fondi Pnrr. Oltre ad assicurare una migliore qualità dell’illuminazione pubblica e quindi maggiore sicurezza per i cittadini, questi lavori portano benefici ambientali, garantiscono risparmio energetico e quindi di conseguenza economico, visto che le luci a led consumano meno rispetto a quelle tradizionali. Inoltre andiamo a risparmiare anche sulle opere di manutenzione, poichè questo tipo di illuminazione di nuova generazione ha meno necessità di interventi di sostituzione delle lampade e, in generale, di riparazioni”.

I prossimi lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione e di implementazione di punti luce riguarderanno Via Nuova a Segromigno in Monte dall’incrocio con Via delle Sane Vecchie all’ incrocio con via Stradone di Camigliano; Via Tazio Nuvolari a Carraia, all’interno della zona PIP; via Fillungo a Guamo; via dei Bocchi, via del Cimitero e piazza Fanini a Segromigno in Piano; Via dei Selmi a Lammari dall’incrocio con via Lombarda all’incrocio con viale Europa.