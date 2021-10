Escursionista scivola sul Pisanino: con Pegaso in codice rosso a cisanello

Chiamata delle 14.50 per incidente in montagna, nel comune di Minucciano, sulla vetta del Ponte Pisanino. Un uomo di 65 anni, che faceva parte di un gruppo di persone, è scivolato per circa 15 metri mentre percorreva un sentiero. Ha riportato un trauma cranico e ferita alla testa, oltre ad un trauma a un arto, ma è sempre stato cosciente. Viene trasportato in questi minuti con Pegaso 1 in codice rosso all’ospedale di Cisanello. Intervenuti anche uomini del Soccorso Alpino di Lucca