ESCURSIONISTA SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

CAPOLONA (AR)

I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri per il recupero di un infortunato in un sentiero impervio a Capolona loc. Busseto.

Il personale VF ha collaborato con quello sanitario del 118 per immobilizzare il ferito, poi affidato agli elisoccorritori VF che hanno provveduto al recupero con verricello ed al successivo trasporto all’ospedale San Donato di Arezzo con l’elicottero Drago del nucleo VF di Arezzo.