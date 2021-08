Escursionista colta da panico, recuperata dal Soccorso alpino

GARFAGNANA – ieri Il Soccorso Alpino è intervenuto sul tratto attrezzato del sentiero 147 che da Campocatino, nel comune di Vagli di Sotto, si innesta nella via Vandelli. I tecnici della stazione di Lucca hanno soccorso un’escursionista della Provincia di Reggio Emilia che si trovava assieme ad un’amica nel tratto più delicato del sentiero (classificato per escursionisti esperti).

Il Soccorso Alpino è intervenuto sul tratto attrezzato del sentiero 147 che da Campocatino, nel comune di Vagli di Sotto, si innesta nella via Vandelli. I tecnici della stazione di Lucca hanno soccorso un’escursionista della Provincia di Reggio Emilia che si trovava assieme ad un’amica nel tratto più delicato del sentiero (classificato per escursionisti esperti), ripido ed esposto dove si trova una corda metallica e una serie di incavi per i piedi scavati sulla roccia.

Colta da panico, la ragazza è stata raggiunta dai soccorritori alpini che l’hanno imbracata e recuperata in sicurezza. In Apuane non è rara la presenza di tratti critici, indicati per escursionisti che hanno dimestichezza con luoghi esposti e familiarità con la progressione con corde su terreno impervio.

In questo caso il Soccorso Alpino è stato contattato direttamente e a sua volta ha allertato la centrale 118. L’arrivo dei soccorritori sul posto e la risoluzione della criticità sono state caratterizzate dalla tempestività, grazie alla dimestichezza dei tecnici alpini che oltre al fattore tecnico possono contare su una profonda conoscenza del territorio.

fontenoitv