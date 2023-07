Escursionista cade e muore su sentiero del monte Procinto

Tragedia in montagna, inutile l’arrivo dei soccorsi con l’elicottero Pegaso: si lavora al recupero della salma

Un sessantenne originario della Spezia è caduto per circa 50 metri su un sentiero che dalla foce dei Bimbi porta alla cintura del Procinto, riportando tra l’altro un violento trauma cranico. L’uomo quando è caduto si trovava insieme a un compagno, su un sentiero che presenta tratti di primo e secondo grado.

Un tecnico del 118, inviato sul posto dalla centrale unica Toscana Nord, con il supporto del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano della stazione di Querceta, si è calato sul posto e non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Il corpo dell’uomo, dopo il nullaosta del magistrato, è stato recuperato dai tecnici del Sast che hanno portato la salma fino alla piazzola dell’elicottero per il successivo trasporto tramite elisoccorso regionale all’obitorio dell’ospedale Versilia.