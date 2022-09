ESCURSIONE SULLA PANIA DELLA CROCE – LA REGINA DELLE APUANE

DOMENICA ALLE ORE 09:30 DOMENICA 18 SETTEMBRE

Escursione di unica bellezza raggiungeremo la vetta della “regina delle Apuane” partendo dal lato della Garfagnana. Saliremo le pendici della montagna attraversando una foresta fresca di faggi che appare incantata. Arriveremo al Rifugio Rossi sotto l’inconfondibile profilo del Naso dell’omo e proseguiremo la ripida valle che ci immergerà in panorami mozzafiato e punti di vista che dominano su tutto il territorio circostante.

Raggiungeremo la vetta percorrendo il filo di crinale con la vista più bella ed unica di tutto il comprensorio delle Apuane. Una vera magia per gli occhi e per la mente che su questa cima si libera in volo.

Rientreremo approfittando di un ristoro al Rifugio Rossi per godere dei colori del cielo della sera.

Il percorso presenta alcuni tratti esposti, richiede perciò passo sicuro e assenza di vertigini.

Dislivello 750m

lunghezza 10km circa

Difficoltà EE della scala CAI

Numero massimo 10 persone

Servizio guida 25 euro

Per info Lorenzo 388 8540461

info@apuaneguide.it

Guide professioniste ai sensi della L.4/2016 e L.R.86/2016