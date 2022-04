escursione  sul Monte Forato:

Come non lo avreste mai immaginato! Fra trincee di guerra, percorso storico con le sue leggende.

Salendo il corso della “Turrite di Petrosciana” arriviamo dopo poco, mei pressi della “Tana che urla” la grotta del Vallisneri.

Possibilità ( facoltativa ) dopo un breve tratto di tunnel un po’ stretto di entrare nel primo atrio, ed ammirare i colori e la bellezza di stalattiti e stalagmiti. Nonché di vivere per un attimo il buio più profondo.

Proseguendo incontreremo i ruderi di un antico monastero la così detta “Chiesaccia”

Fra leggenda e verità questo è il luogo più misterioso e inquietante di tutta la garfagnana

Fra castagni e faggete e dopo per cresta fra trincee partigiane con vista mare, raggiungeremo questo arco naturale; uno dei siti più visitati delle Alpi Apuane

Percorso ad anello.

Difficoltà: “EE” media facile Dislivello, 750 m. Tempo di percorrenza 6/7 ore.

Il ritorno potremmo decidere se scendere il 130 da “Foce di Valli” o il 12 diretto a Fornovolasco.

Cosa portare: scarponcini e abbigliamento da trekking, borraccia (1 l.), K-way per la pioggia, luce frontale per chi ne è in possesso.

Pranzo al sacco.

Quota di partecipazione 15 € a persona, ragazzi sotto i 12 anni 10 €

La quota comprende l’accompagnamento e l’assistenza di una guida e un aiuto guida.

Ritrovo: Piazza della posta davanti al “Gallo goloso” a Gallicano ore 8,30

Proseguiremo con le proprie macchine fino al paese di Fornovolasco (kmda dove inizieremo l’escursione. Se durante l’escursione si verificassero condizioni o eventi particolari la guida si riserva la facoltà di variare il percorso per salvaguardare l’incolumità dei partecipanti.

Adolfo Da Prato Guida esc. amb. AIGAE T0717 L.R. 23 marzo 2000 n°42 cell.349 845 2424 whatsApp Escursione da.more

info.adolfoguidavventura@gmail.com