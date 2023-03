Escursione speleo Tana che Urla

cursione alla scoperta dell’affascinante mondo sotterraneo! Risaliremo un torrente sotterraneo, tra sale ricche di concrezioni risalenti a milioni di anni fa. Stalattiti e stalagmiti, a volte unite in incredibili colonne di carbonato di calcio la cui data di origine è difficile da immaginare, renderanno la visita una vera esperienza. Utilizzeremo le mute per poter agevolmente passare sotto cascate di acqua e volendo potremmo immergerci in un cristallino lago sotterraneo.

Se lo vorremo sarà possibile provare anche un breve tratto di strettoie e poi andare a visitare la stanza del silenzio dove proveremo l'esperienza del buio assoluto. A fine escursione ci sarà anche l'occasione per visitare il caratteristico borgo di Fornovolasco, incastonato ai piedi delle Alpi Apuane.

Durata: circa 3,5 /4 ore

Difficoltà /Impegno: 5 (in una scala da 1 a 12).

Escursione speleologica piuttosto semplice con alcuni tratti punti più impegnativi che però non richiedono abilità specifiche.

Luogo di ritrovo: Fornovolasco (LU)

Orario di ritrovo: ore 9,30 o 14,30

Dislivello: +70 /- 70

Minimo partecipanti: 2

Abbigliamento necessario: Scarponi da trekking o scarpe sportive robuste, intimo di ricambio, asciugamano.

Attrezzatura fornita: Muta e calzari in neoprene 5mm, casco, lampada frontale.

Guida: Guide speleo Ass. Apians

In caso di condizioni meteorologiche avverse o se non viene raggiunto il numero minimo di 2 partecipanti l’escursione sarà annullata

Per info, prenotazioni e costi:

Garfagnana Experience– tel +39 (0)583 641006 – email booking@garfagnanaexperience.com – www.garfagnanaexperience.com