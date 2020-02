Escursione in Appennino con il CAI Garfagnana

Garfagnana – Castelnuovo di Garfagnana

Se di ciaspole non si può allora andiamo a piedi!!!! Domenica vi aspettiamo per una passeggiata in compagnia sull’Appennino Tosco-Emiliano.

Direttori Gita: Pozzi Nicola 346 5157397 – Guazzelli Federico 346 5153364 – Tognarelli Gabrio 346 0489118

I soci in regola con il tesseramento sono automaticamente assicurati durante qualsiasi attività programmata dalla sezione. I non soci, o i soci non in regola col tesseramento, sono assicurabili a parte previo versamento, di gita in gita, della quota assicurativa, fornendo i loro dati entro le ore 19.00 del giorno precedente la gita

Per maggiori informazioni:

La sede del CAI Garfagnana Sez. Roberto Nobili si trova in Via Vittorio Emanuele 3 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

La sede sociale è aperta il Giovedì dalle ore 21 alle ore 22

