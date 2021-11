ESCURSIONE – Il Monte Grondìlice da Orto di Donna, percorrendo la Cengia Garnerone

Quello descritto è un itinerario veramente apuano, aereo, d’avventura, alla scoperta del dolomitico versante occidentale della Cresta Garnerone, un’escursione che necessita però di non poche raccomandazioni: l’impegno fisico è importante (circa 1000 metri di dislivello), non facile è l’orientamento in alcuni punti, serve sempre grande attenzione in quanto l’esposizione in taluni tratti non manca e la montagna è caratterizzata dalla presenza di molti sfasciumi…insomma, un’escursione molto appagante ma riservata ad escursionisti esperti e conoscitori del terreno apuano.