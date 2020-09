Escursione facile di Apuantrek 13 settembre: Linea Gotica Apuana, Grottorotodo e monte Rovaio

Salve a tutti, domenica prossima 13 settembre faremo una facile escursione nei luoghi molto panoramici della seconda guerra mondiale dove sono state scritte numerose pagine della nostra storia Apuana. Quota 1068 Grottorotondo ai piedi del gruppo delle Panie è il nuovo percorso con trincee e ripari aperto grazie al comune di Molazzana, il museo linea Gotica Garfagnana e Parco Apuane. Tracciato con trincee e ripari che permetteva di ampliare le vedute generali dei luoghi strategici nell’autunno inverno del 1944. Sul monte Rovaio esiste già da alcuni anni il sentiero della libertà dove vi fu lo scontro impari tra i partigiani del gruppo “Valanga” e le truppe di montagna tedesche. A casa Trèscola dove “Mamma Viola” aveva dato rifugio a questi ragazzi che provenivano da molte province, è presente la lapide che ricorda i caduti partigiani del tragico scontro di fine agosto del 1944. Per chi vuole al ritorno nel pomeriggio e in modo autonomo è possibile visitare a Molazzana il museo della Linea Gotica Garfagnana.

Con le auto si dovrà parcheggiare al Piglionico dove è attivo il parcometro, considerare 3 euro per l’intera giornata.

Scarica la scheda escursione dettagliata e scarica modulo autocertificazione Covid 19 da compilare e portare in caso di partecipazione.

Per informazioni 3381399107

CAR SHARING: è sconsigliata la condivisione di auto per giungere al punto di ritrovo dell’escursione, tranne nel caso di coppie o conviventi. In caso di impossibilità, in macchina troveranno posto solo due persone con mascherina indossata poste sulla diagonale (guidatore e posto posteriore destro).

Saluti a tutti

Stefano Pucci

Guida Ambientale Escursionistica Parco Regionale Alpi Apuane tel 3381399107.

Iscritto al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche numero TO706

professione svolta ai sensi della legge 4/2013. http://www.aigae.org/

