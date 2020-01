Escursione di Luna Piena “Alle Parole d’Oro”

Escursione di Luna Piena “Alle Parole d’Oro”, venerdi 10 gennaio ore 21

in questa notte di luna piena e quindi grazie alla sua luce, percorreremo questo itinerario che si snoda lungo la magnifica opera di captazione delle acque sorgive dell’ottocentesco Acquedotto del Nottolini alle pendici dei Monti di Vorno.

L’acquedotto rappresenta una grandiosa opera monumentale progettata per portare entro le mura di Lucca, mediante 2 percorsi separati, acqua di maggiore e minore qualità. L’acqua di maggiore qualità proveniva dalle polle mentre l’altra dalla Serra Vespaiata (costruzione che riuniva le acque del Rio San Quirico e del Rio di Valle).

Il luogo dove si trova la Serra Vespaiata viene chiamato “Alle Parole d’Oro” perché la gente del posto aveva scambiato per oro le lettere d’ottone lucente che ricoprivano un’iscrizione scolpita sulla pietra di un piccolo ponte.

Attraversando quest’area, accompagnati dal suono dell’acqua, ci porteremo inoltrandoci nel bosco, fino alla Gallonzora zona panoramica dalla quale potremo osservare il cielo.

LA LUNA

sorge 17:05

tramonta 07:43

fase lunare 100%

Categoria: Escursioni

Durata totale: 3 ore

Periodo: notte di luna piena

Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico (medio-facile)

Sviluppo percorso: lineare

Ascesa totale: 224 m.

Tempo di percorrenza: 2 ore (di cammino escluse le soste)

Partecipanti: min 6 max 25

Quota: 15,00 € adulti – 6,00 € bambini e ragazzi fino a 16 anni (comprendente accompagnamento con Guida GAE)

ISCRIZIONE ONLINE OBBLIGATORIA: http://bit.ly/38GlwT8

Occorrente: consigliamo di indossare scarpe da trekking o da trail running e abbigliamento da escursionismo. In un unico zainetto portare uno snack, acqua, torcia elettrica meglio se frontale. Utili i bastoncini da trekking.

Ritrovo alle ore 21:00 a Guamo (LU) al parcheggio nei pressi di RUD Arredamenti in Via Sottomonte 112 zona rotatoria Via Nuova per Pisa dopodiché ci sposteremo con auto proprie a San Quirico punto di partenza dell’escursione. Il rientro alle auto è previsto indicativamente entro le ore 00:00.