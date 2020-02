Escursione Apuantrek 1 marzo MMCC 2200 anni fa la fondazione di Lucca città dell’arborato cerchio

Salve a tutti domenica 1 marzo se il tempo permette (altrimenti verrà comunicata una data nuova) ci sarà questa facile escursione nella Lucca Romana per conoscere i suoi segreti e le sue essenze arboree è un trekking urbano adatto anche alle famiglie. Su prenotazione, la sera nella Domus Romana si potrà cenare con la particolare “Gustatio Romana” (vedi menù sotto). Nel lontano 180 a.C l’impero Romano scelse questo posto strategico per fondare la sua nuova colonia ma solo dopo aver deportato nel Sannio il popolo indomito Ligure Apuano che viveva nel vasto territorio racchiuso tra i fiumi Serchio e Magra. Da lì a poco Lucca divenne la capitale della Tuscia dove si ebbe il primo triumvirato della Storia Romana tra Cesare Pompeo e Crasso. Lucca ha sempre protetto i suoi segreti e la sua libertà avendo come le altre città Etrusche il suo sbocco sul mare attraverso le fosse Papiriane e i canali navigabili. Le sue meravigliose mura prima di pietra poi di mattoni le conferiscono l’eleganza di una grande città, cinta ai suoi piedi da un mantello verde e in alto sugli spalti, i grandi alberi secolari la incorniciano di vita naturale, rendendola gradevole ai Lucchesi che amano passeggiare all’ombra delle loro chiome.

Ore 16 è prevista la visita alla Domus Romana (3 euro) di seguito l’escursione terminerà alle ore 17,30 ma per chi rimarrà per la cena avrà la possibilità di conoscere altre peculiarità Lucchesi continuando il trekking urbano. L’escursione giornaliera sarà effettuata con un numero minimo di 5 persone. La cena verrà effettuata con un numero minimo di 10 persone

Ore 19,30 solo su prenotazione presso la Domus Romana Gustatio Romana (cena con ricette originali di epoca romana a 17 euro). ATTENZIONE la cena va prenotata il prima possibile.

Menù: Antipasto Libvm di Catone (pane degli Dèi), Sala cattabia (Salsa di formaggio caprino con erbe), Moretum (Salsa di foglie di menta, miele, aglio e pecorino). Primo Hummusdi Ceci alla Curcuma. Secondo Bocconcini di Maiale con prugne e mele in salsa “garum”. Dolce Crema al pepe verde con miele e mandorle. Bevande Aqva Mvlsa (bevanda purificatrice degli Dèi). Vino Rubrum -Aureus (bianco), Idromele.

In allegato la scheda escursione dettagliata.

Per informazioni entro sabato 29 febbraio tel. 3381399107