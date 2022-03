Escursione all’isola di Gorgona, piccola perla dell’arcipelago toscano

SABATO 2 APRILE 2022

Gorgona con una superficie di poco più che 2 kmq e uno sviluppo costiero di 5 km è la più piccola e settentrionale isola dell’Arcipelago Toscano, l’isola sia a terra che a mare è protetta dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Un’isola con una storia millenaria in cui la presenza umana è stata discontinua ma ha lasciato tracce evidenti con torri fortificate, un piccolo abitato di case di pescatori e i magazzini del sale fanno di Gorgona una piccola perla unica e preziosa.

Aspra e montuosa con coste alte e inaccessibili l’isola è stata destinata a partire dalla seconda metà del 1800 ad ospitare una colonia penale agricola oggi l’ultima nel panorama europeo.

La visita all’isola prevede una breve sosta allo spaccio del penitenziario dove sono accessibili servizi igienici e un piccolo bar caffetteria. L’itinerario parte dal paese si svolge ad anello, sale verso la fattoria del penitenziario e prosegue verso la Torre Vecchia, antica fortificazione della Repubblica Marinara di Pisa, costruita sulla roccia a picco sul mare.

Il punto più alto dell’isola Punta Gorgona permette di osservare un panorama a 360°. Dopo la pausa pranzo, il percorso prosegue lungo le strade tracciate fino a raggiungere Punta Paratella da dove è possibile ammirare Cala Maestra uno stretto golfo che si apre lungo questo magnifico tratto di costa selvaggia dove dominano il vento, le onde e le colonie di gabbiani reali.

Il ritorno al borgo ci permette di passare da un ampio paesaggio coltivato a vigna di impianto più recente frutto di un progetto di collaborazione tra Frescobaldi e Amministrazione carceraria. Passeremo alla base della Torre Medicea oggi sede della direzione carceraria, la giornata terminerà allo spaccio dove si attenderà nella terrazza belvedere il momento dell’imbarco e per chi vorrà sarà possibile acquistare i prodotti agricoli se disponibili.

Durata: giornata intera

Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico (medio-facile)

Sviluppo percorso: ad anello (circa 8Km)

Dislivello massimo: 255 m.

Tempo di percorrenza: 3 ore e 30 min circa (di cammino escluse le soste)

Ritrovo: ore 7,45 ritrovo al Porto Mediceo di Livorno, Molo ELBA, imbarco e partenza ore 8:45 – arrivo a Gorgona Scalo ore 10:00. Rientro: partenza da Gorgona Scalo alle ore 17:00 arrivo al porto di Livorno ore 18:15

Info e iscrizioni: Guida GAE Alessandra Ferrà cell. 3331324099 iscrizioni online compilando il modulo sottostante entro e non oltre il 14 marzo 2022. Saldo della quota di partecipazione al raggiungimento dei 15 iscritti, riceverete tutte le info per effettuare il pagamento via email. TI Sarà richiesto di inviarci una ricevuto dell’avvenuto pagamento e i tuoi dati anagrafici e recapito telefonico. Min 15, max 25 partecipanti.

Contributo minimo consigliato: 16,00 € (comprendente accompagnamento con guida GAE)

Spese previste: traghetto A/R Livorno -Gorgona 28,00 € + ticket parco 6 €

NOTE: in caso di sospensione del servizio marittimo per Gorgona dovuto a condizioni meteo marine avverse a giudizio insindacabile del Comandante verrà concordata una unica data per recuperare la visita, qualora fosse impossibile per gli iscritti partecipare all’escursione sarà emesso un buono da spendere entro un anno.

Occorrente: Come a tutte le escursioni consigliamo di indossare scarponi o scarponcelli da montagna e abbigliamento da escursionismo. In un unico zainetto si prega di portare acqua, uno snack, pranzo al sacco, materiale impermeabile (se necessario). Utili i bastoncini da trekking. Carta d’identità, GREEN PASS, consigliata una busta dove riporre i propri telefoni cellulari, ricorda, che entreremo in un carcere e per tale motivo è vietato sbarcare con dispositivi fotografici o cellulari. Attenzioni i cani non potranno essere portati in questa escursione.

Le prenotazioni si intendono acquisite al momento del versamento della quota prevista. L’annullamento deve essere confermato per iscritto via e-mail. Qualora la partecipazione all’escursione venga annullata verranno applicate le seguenti penalità calcolate sull’intero importo dell’escursione:

10% dell’importo complessivo se la cancellazione avviene fino a 30 gg prima della data di inizio dell’escursione;

30% dell’importo complessivo se la cancellazione avviene fino a 20 gg prima della data di inizio dell’escursione;

80% dell’importo complessivo se la cancellazione avviene fino a 7 gg prima della data di inizio dell’escursione;

dopo questa data non è previsto alcun rimborso. Spese gestione pratica 5€ a persona.

Ogni Partecipante dovrà essere fornito di gel igienizzante e di mascherina chirurgica o lavabile a norma (scelta ecologica), da tenere a portata di mano durante l’escursione ma pronta all’uso se si presenterà l’incontro con altri escursionisti e comunque se la Guida farà richiesta di indossarla.

Sarà vietato scambiarsi qualsiasi oggetto, cibo e bevanda tra qualsiasi componente del gruppo, compresa la Guida.

Compilando il modulo di prenotazione sottostante dichiari di aver letto la nota informativa e di accettare il disciplinare sulle misure di contenimento e prevenzione dal CoVid-19 nell’ambito di escursioni guidate in ambiente naturale. Il partecipante dichiara di non presentare sintomi che possano essere riconducibili a CoVid-19.

NOTA INFORMATIVA

è facoltà della guida annullare l’escursione in caso di maltempo o di tempo incerto;

è obbligatorio l’uso degli scarponi da montagna se non indicato diversamente, ovvero la guida diffida dal partecipare all’escursione, chiunque sia sprovvisto di scarponi da montagna;

è obbligatorio rimanere in gruppo, sul percorso indicato dalla guida senza allontanarsi;

chi si allontana dal gruppo, anche con il consenso della guida lo fa sotto la propria responsabilità ed a proprio rischio e pericolo;

è facoltà della guida variare il percorso e/o la meta dell’escursione in relazione alle condizioni metereologiche, alla tipologia del gruppo accompagnato o a qualsiasi altra motivazione che la guida reputi valida a giustificare tali variazioni;

è cura della guida calibrare l’andatura dell’escursione in base al grado di allenamento del gruppo, anche a discapito del raggiungimento della meta prevista;

Minorenni: i minorenni possono partecipare alle escursioni solo se accompagnati da uno o più adulti loro diretti responsabili; i minorenni sono sotto la diretta responsabilità dei genitori, insegnanti, accompagnatori di ogni titolo e grado o chi per essi.

DATA 2 Apr 2022 – ORARIO 07:45 / 18:15

