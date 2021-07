Un calda giornata d’estate ben si presta ad un’escursione in alta montagna che attraverso pascoli e prati verdi porta in riva ad un lago montano ai piedi del monte Cupolino. L’aria è fresca (per i miei gusti anche troppo!), il panorama toglie il fiato, lo sguardo vaga verso l’infinto: montagne, pascoli verdi e sentieri (sempre che abbiate la fortuna di trovare una giornata tersa) … sono quelle visioni che cerchi di imprimerti nella memoria da tirare fuori nelle grigie giornate di pioggia mentre cammini su un marciapiedi accanto ad automobili che sfreccia alla ricerca di chissà cosa.

escursione al lago scaffaiolo

Il Lago Scaffaiolo è raggiungibile sia dal versante toscano sia da quello emiliano. Se venite dalla Toscana dovete raggiungere la località Doganaccia mentre nel caso siate in Emilia la località da cui partire alla scoperta del Lago Scaffaiolo è Madonna dell’Acero. Dalla Doganaccia il lago si raggiunge in circa un’ora di cammino. Il percorso è piuttosto semplice ed è lungo circa 4 km all’andata e altrettanti al ritorno. è ideale per camminare con i bambini, in quanto la meta del lago li incuriosirà e renderà il tragitto molto più veloce e divertente.

Potete parcheggiare al parcheggio de La Doganaccia e salire al rifugio, con le spalle al rifugio proseguite dritto. La passeggiata ha un dislivello di 250 m ed è praticamente tutta sotto il sole (se avete la fortuna di andare in una giornata soleggiata!)

Nelle vicinanze del lago c’è un rifugio tutto in pietra: il Duca degli Abruzzi. Lì è possibile riposare, mangiare e dormire (informatevi prima di partire per sapere cosa prevedono le normative per Covid-19 a riguardo.) In alternativa è sempre possibile un bel pic nic in riva al lago!

Il lago Scaffaiolo non è, contrariamente a quanto si possa credere un lago glaciale, ma si è formato grazie all’azione degli agenti atmosferici e le sue acque sono di origine pluviale o derivanti dallo scioglimento della neve.

consigli per un’escursione al lago scaffaiolo

Per un’escursione al Lago Scaffaiolo non dimenticatevi mai:

-una felpa, giacchetto anti-pioggia o anti-vento o un indumento caldo, talvolta il vento può essere insidioso e i cambi repentini di temperatura sono la norma;

-un foulard o uno scalda collo che volendo potete usare anche come scalda orecchie per riparale dal vento o come fascia per capelli;

-una buona scorta d’acqua e di cibo: anche se il rifugio è accanto al Lago Scaffaiolo, visto le normative per la sicurezza relative al Covid 19 vi consigliamo di portarvi il necessario dietro, nel caso ci sia la fila per entrare nel rifugio;

-un telo per stendervi a terra ed ammirare il lago, fare un pic-nic o semplicemente per riposarvi e leggere un bel libro (se volete dei suggerimenti potete trovarli qui).

-delle buone scarpe da trekking.