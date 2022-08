escono di strada ribaltandosi su un fianco

I Vigili del fuoco del comando di Lucca, sono intervenuti ieri sera intorno alle 23:30 in località Sesto di Moriano in Via di Mastiano e Gugliano nel comune di Lucca, per un incidente stradale dove una vettura è uscita fuori della sede stradale ribaltandosi su un fianco.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a stabilizzare il veicolo e ad estrarre dell’abitacolo due donne che venivano affidate al personale

sanitario. Sul posto presenti i Carabinieri.