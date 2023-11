ESCE DI STRADA – SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Pescia, sono intervenuti ieri mattina intorno alle ore 11.45 per un incidente stradale in località Aramo nel comune di Pescia.

Una vettura, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada per circa venti metri sotto il piano stradale.

La squadra VF si adoperava per liberare il conducente dalle lamiere della vettura e successivamente in collaborazione con il personale del 118 il ferito veniva poi immobilizzato.

Per riportare il ferito sul piano stradale, la squadra VF, con l’ausilio di motoseghe e pennato, ha creato un percorso alternativo tra la vegetazione e una volta sulla strada il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario.