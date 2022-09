esce di strada con lavettura salvato dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, sono intervenuti nel comune di Certaldo in Via San Martino a Maiano, per un’autovettura uscita fuori dalla sede stradale ribaltandosi. I Vigili del fuoco hanno stabilizzato la vettura e collaborato con il personale sanitario per l’estr

azione e il trasporto del conducente all’ambulanza.