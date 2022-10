Esce “Cambio di Stagione”, il primo singolo di due giovanissime cantautrici lucchesi

Esce “Cambio di Stagione”, il primo singolo di due giovanissime cantautrici lucchesi: Teresa Morici e Lisa Fochetti

Esce “Cambio di Stagione”, il primo singolo di due giovanissime cantautrici lucchesi: Lisa Fochetti e Teresa Morici. Amiche nella vita e nello studio (studentesse dei corsi di musica Junior Plus di Jam Academy Lucca) sono autrici e interpreti di questo brano che si trova al link https://www.youtube.com/watch? v=PsUgkhIu0VU.

Teresa Morici ha partecipato al programma di Canale 5 “All Together Now Kids” e con la sua interpretazione di “Shallow” ha commosso i giudici e ha ottenuto più di 3 milioni di visualizzazioni. Lisa Fochetti si è distinta con ottimi risultati in vari concorsi nazionali di canto.

La produzione del brano è di Jam Academy, con il mix e mastering di Matteo Marrella e Matteo Sodano, due studenti del corso Bachelor of Arts in Production. Il video è stato realizzato da Paolo Sodini, docente di Jam Academy. Il brano nasce letteralmente in “cameretta” dove le due amiche, durante gli ultimi giorni di vacanza, attendono l’inizio del nuovo anno scolastico preparandosi a quello che verrà.

--