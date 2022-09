Esame del DNA per lo scheletro trovato a Pisa

Sarà il DNA a dare o meno un’identità allo scheletro rinvenuto giovedì mattina nella boscaglia a meno di cento metri dagli impianti sportivi nel quartiere “Ai Passi”, alla periferia di Pisa.

Si attende una smentita o una conferma, per un’ipotesi ed una pista, che potrebbe portare a Lucca.

I resti si trovano all’istituto di medicina legale e saranno analizzati dal dottor Andrea Scateni, lo specialista che ha effettuato il sopralluogo con i carabinieri dopo la segnalazione dell’operaio che stava ripulendo l’area disboscandola con una ruspa e si è imbattuto nell’insieme di ossa, vicino ad un albero.

Da un primo esame non sono apparsi evidenti segni di violenza come fratture o fori di proiettili nel cranio e nello scheletro che quasi sicuramente appartiene ad essere maschile.

La fase iniziale degli accertamenti non esclude alcuna ipotesi. Dall’omicidio al suicidio al malore per assunzione di droga, con trasporto del corpo in un luogo che gli autori dell’occultamento del cadavere ritenevano sicuro. Accanto allo scheletro è stata trovata una corda, ma priva di nodi. Potrebbe essere stata usata per trascinare fin lì il cadavere oppure per uccidere l’uomo sul posto. Ma che l’arma di un delitto venga lasciata accanto al cadavere sarebbe un errore infantile.

In attesa di altri accertamenti, c’è un nome, tra quelli scomparsi in un’epoca recente, che gira e potrebbe indirizzare le indagini.

Dal giugno 2021, i familiari non hanno più notizie di Slaheddine Chamkhi, tunisino di 33 anni a lungo residente a Pisa e che prima di sparire dalla circolazione aveva abitato a Lucca, dove aveva iniziato una storia con una ragazza. Il suo nome, per alcuni giorni, era stato associato anche al corpo carbonizzato rinvenuto a San Giuliano lo scorso ano. In realtà quei resti erano di Francesco Pantaleo, studente universitario di 23 anni, di Marsala, suicida.

Il 33enne tunisino aveva trascorsi nel mondo della droga e qualche arresto per furto. Il timore che potesse essere in debito con qualcuno che non gli ha fatto sconti è una pista credibile.